В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб мужчина

Его тело спасатели обнаружили во время ликвидации последствий возгорания

В Нязепетровске Челябинской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате погиб хозяин здания, сообщили 25 января в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло ранним утром, в 04:21, 24 января на улице Новоселова. Спасателей вызвали очевидцы. Прибыв на место происшествия, сотрудники 69-й пожарно-спасательной части обнаружили горение внутри дома на площади 15 квадратных метров и приступили к тушению.

«В работу включилось звено газодымозащитной службы. В 4 часа 30 минут произведена локализация на площади 20 квадратных метров. В 4 часа 37 минут открытое горение было ликвидировано»,— уточнили в ведомстве.

Спустя полтора часа в ходе устранения последствий пожара спасатели обнаружили тело 50-летнего хозяина дома. В результате чего наступила его смерть, предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.

Причины пожара выясняются.