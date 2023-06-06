В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб 36‑летний мужчина

Устанавливается причина возгорания

В поселке Красный Яр Карталинского района в частном доме на улице Южной вспыхнул пожар. На месте происшествия нашли тело 36-летнего мужчины, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. ЧП случилось накануне днем, 5 июня.

На место прибыли 3 единицы техники и 11 человек личного состава 62-й пожарно-спасательной части.

«В результате пожара уничтожена кровля дома на площади 90 кв. м. Повреждены перекрытие дома и стены», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Причину пожара устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы Карталинского района.