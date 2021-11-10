В Челябинской области на пожаре погибла женщина и пострадал мужчина

Огонь полностью уничтожил дом, сарай, баню и автомобиль

В поселке Вишневогорск Каслинского района сгорел частный дом. В ходе тушения пожара спасатели эвакуировали хозяина дома и обнаружили тело его сожительницы, сообщили накануне, 9 ноября, в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда.

Трагедия произошла почти в три часа ночи 8 ноября в доме, расположенном по улице 40 лет Октября. Прибывшие пожарные обнаружили горение жилого дома и сарая общей площадью 150 «квадратов». Но огонь быстро распространялся, и уже через несколько минут площадь горения составила 200 квадратных метров.

Локализовав огонь, спасатели вытащили из горящего дома четыре газовых баллона. Кроме того, в ходе тушения был обнаружен пострадавший хозяин дома, 1961 года рождения. Он получил десятипроцентные ожоги верхних конечностей и был госпитализирован в районную больницу города Касли.

«В 05:34 была обнаружена погибшая, 1969 года рождения, сожительница пострадавшего. По словам очевидцев, женщина самостоятельно покинула дом, но потом решила вернуться за какими-то вещами, после чего обратно уже не вышла»,— уточнили в ведомстве.

Полная ликвидация пожара объявлена в 07:23. От МЧС на месте ЧП работали 4 единицы техники и 13 человек личного состава, от противопожарной службы Челябинской области — одна единица техники и пять человек.

В результате огнем уничтожены жилой дом, сарай, баня, автомобиль ГАЗ, дрова и одна единица крупного рогатого скота.

По предварительным данным, причиной пожара стал неправильный монтаж электрического оборудования.