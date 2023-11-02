В Челябинской области на пожаре на ферме погиб рабочий и животные

Пострадал еще один человек

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В Агаповском районе в бытовом помещении здания частной фермы вспыхнул пожар. Погиб работник фермы, а также 250 свиней и 10 телят, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Горела кровля на площади 300 кв. м. На месте работали 7 единиц техники и 23 человека личного состава.

Один рабочий успел эвакуироваться из здания, он обратился за медицинской помощью.

«Наиболее вероятно, что возгоранию способствовало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники фермы сушили над печью вещи.