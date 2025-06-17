В Челябинской области на озере Щучье утонул 65-летний мужчина

Трагедия произошла во время рыбалки

В Челябинской области пенсионер утонул во время рыбалки на озере Щучье. Как сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области, тело обнаружили в 20 метрах от берега.

Происшествие случилось возле села Новомосковского Октябрьского района. Погибший 65-летний мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Точная причина смерти пока неизвестна, ее установят специалисты.

Этот случай стал 13-й трагедией на воде с начала года. Сегодня на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль за безопасностью населения на водоемах и продолжить обустройство пляжей.