В Челябинской области на федеральной трассе авария стала причиной многокилометровой пробки

На опасных участках организовано реверсивное движение

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» образовался транспортный коллапс. В горно-заводской зоне идет снег, а многие большегрузные машины не могут подняться на сложных участках. Причиной многокилометровой пробки между станцией Кропачево и Симом стала авария. Водитель фуры с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «Газель», сообщили Первому областному информагентству в региональной ГИБДД. Водитель «Газели» получил травмы, а на участке организовано реверсивное движение.

Авария произошла в половине пятого вечера. На участке между станцией Кропачево и Симом, на 1602-м километре автодороги Москва — Челябинск, 32-летний водитель «Скании» с полуприцепом «Кроне», житель Казахстана, не смог выбрать безопасную дистанцию и въехал в едущую впереди «Газель». От удара «Газель» развернуло в обратную сторону, пострадала не только машина, но и водитель — 34-летний житель Башкортостана получил травмы.

На участке работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение. Водители, проезжающие М-5 «Урал» на территории Челябинской области, сегодня в течение дня жаловались на многокилометровые пробки. К вечеру ситуация только усложняется: в горах пошел сильный снег, пробки уже замечены у Кусы в сторону Златоуста, при подъеме на Уреньгу и повороте на Первуху.