В Челябинской области на четырех сайтах незаконно продавали ветпрепараты

Роскомнадзор вынес решение о блокировке этих интернет-ресурсов

С сентября 2022 года специалисты Россельхознадзора выявили четыре интернет-сайта, на которых предприниматели продавали ветеринарные препараты в Челябинской области без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.



В региональном ведомстве пояснили, что для продажи ветеринарных препаратов необходимо специальное разрешение. С помощью подобных сайтов в интернете незаконно продают несертифицированные лекарства или отпускают препараты гражданам, которые не имеют права на их реализацию.

За 2022 год специалисты Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям обнаружили семь подобных сайтов. Три из них работали Курганской области.

Все найденные интернет-ресурсы отправили в Роскомнадзор. Принято решение заблокировать сайты в России.