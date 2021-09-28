В Челябинской области на базе отдыха сгорели три деревянных домика

Пламя быстро перекинулось с одного здания на другое

Сегодня, 28 сентября, рано утром на базе отдыха «Урал» в Кыштымском городском округе вспыхнули три деревянных домика. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре на пульт 38 пожарно-спасательной части поступило в 4:36.

«Уже в 5:18 открытое горение было ликвидировано. Выгорели три деревянных дома площадью в 15 кв. м и 16 кв. м. Также огонь перекинулся на траву, она горела на площади в 1 га», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия работали три единицы техники и 12 человек личного состава.

По данным регионального ГУ МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одном из домиков. Здания расположены близко друг к другу, поэтому огонь быстро перекинулся на соседние постройки.

База отдыха «Урал» находится в Кыштымском городском округе рядом с озером Иртяш.