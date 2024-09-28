В Челябинской области на Аргазинском водохранилище погиб рыбак

Его товарищ пытался спасти его, но безуспешно

Накануне на Аргазинское водохранилище приехали два рыбака из Екатеринбурга. В какой-то момент один из мужчин выпал из лодки и пошел ко дню. Спасти рыбака не удалось, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Известно, что двое мужчин на лодке оказались далеко от берега без спасательных жилетов. В какой-то момент что-то пошло не так, и один из рыбаков оказался в воде. Его товарищ, недолго думая, бросился в воду за ним, но поднять его у мужчины не хватило сил.

«Поблизости находилась еще одна лодка с рыбаками. Они успели поймать за капюшон куртки и поднять из ледяной воды спасающего. Уже на берегу, оказывая помощь пострадавшему, очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас спасатели ищут тело утонувшего в акватории водохранилища.