В Челябинской области мужчины украли оборудование на железной дороге

Похищенное обвиняемые сдали в пункт приема металлолома

Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин. Их обвинили в краже важного железнодорожного оборудования. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте.

На перегоне Кунашак — Муслюмово обвиняемые разобрали дроссель-трансформатор, который необходим для пропуска тягового и сигнального тока, что очень важно для бесперебойной работы дороги.

«Похищенное железнодорожное оборудование злоумышленники разобрали, медную обмотку сдали в пункт приема металла, а короб выбросили. Полученные деньги они потратили на личные нужды. Похищенное было изъято оперативниками в полном объеме», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Правоохранители задержали 25-летнего и 27-летнего южноуральцев. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).