В Челябинской области мужчину заподозрили в реабилитации нацизма

Южноуралец, по версии следствия, разместил в Сети сведения, оскорбляющие память ветеранов

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Его подозревают в реабилитации нацизма. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, подозреваемый разместил в сообществе в сети Интернет сведения, выражающие явное неуважение к публикациям, посвященным подвигам и заслугам защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», — сообщили в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным в реабилитации нацизма.

