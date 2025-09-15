В Челябинской области мужчину задержали за террористическую пропаганду

Он постил сомнительные материалы в своем телеграм-канале

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали «диванного террориста». Мужчина, разделяющий проукраинскую идеологию, публиковал в телеграм-канале призывы к совершению теракта, а также сообщения с признаками оправдания и пропаганды терроризма, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Сотрудники задержали 36-летнего южноуральца прямо дома. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Челябинске 17-летнему парню из Дагестана вынесли приговор за попытку поджога военного самолета. Егоу на восемь лет отправили в колонию.