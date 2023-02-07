В Челябинской области мужчину задержали за незаконную охоту на лося

Инспектор обнаружил останки животного в лесу

Сотрудники ОМВД России по Нязепетровскому району задержали 47-летнего мужчину по подозрению в незаконной охоте. Об этом сегодня, 7 февраля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение о происшествии поступило от охотинспектора — он обнаружил останки самки лося. Следственно-оперативная группа установила подозреваемого: у мужчины нашли мясо убитого животного и нож, которым он разделывал тушу.

«Возбуждено уголовное дело по пункту „а“ части 1 статьи 258 УК РФ („Незаконная охота“). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — сообщили в региональном полицейском главке.