Рядом с поселком Целинным в Троицком районе оперативники задержали 65‑летнего охотника, подозреваемого в отстреле двух косуль. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Выстрелы в лесу услышал охотничий инспектор и вызвал полицию.
«Незамедлительно отреагировав на сигнал, стражи порядка задержали подозреваемого. Автомобиль и ружье нарушителя оказались неподалеку от места происшествия, а рядом с машиной лежали две туши косуль», — рассказали в региональном полицейском главке.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Ему грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на два года.