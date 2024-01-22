В Челябинской области мужчину задержали за незаконную охоту на косуль

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Рядом с поселком Целинным в Троицком районе оперативники задержали 65‑летнего охотника, подозреваемого в отстреле двух косуль. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Выстрелы в лесу услышал охотничий инспектор и вызвал полицию.

«Незамедлительно отреагировав на сигнал, стражи порядка задержали подозреваемого. Автомобиль и ружье нарушителя оказались неподалеку от места происшествия, а рядом с машиной лежали две туши косуль», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Ему грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на два года.