В Челябинской области мужчину задержали за ложное сообщение о минировании больниц

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения

В Кизильском районе Челябинской области полицейские задержали мужчину, который сообщил о минировании специализированных подразделений больниц в Магнитогорске. Сообщение оказалось ложным. Хулигану грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники оперативных служб осмотрели указанные мужчиной учреждения, но никаких опасных предметов там не обнаружили. Вскоре полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России установили личность звонившего и задержали его. Им оказался 51-летний житель села Богдановское.

«В состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений задержанный совершил звонок с телефона, сим-карта которого была оформлена на другое лицо», — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Мера пресечения задержанному избирается.