В Челябинской области мужчину задержали при попытке сбыта мефедрона

В автомобиле подозреваемого нашли 125 свертков с наркотиками

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Полицейские Кыштыма в лесу задержали 29-летнего мужчину, в автомобиле которого нашелся пакет с 125 свертками с мефедроном общей массой 250 граммов. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, житель Снежинска через интернет получал задания — сбывать мефедрон с помощью тайников-закладок на территории нескольких городов региона.

В отношении южноуральца было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Подозреваемого заключили под стражу.