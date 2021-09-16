В Челябинской области мужчину задержали по подозрению в призывах к терроризму

Магнитогорец разместил в Сети высказывания о насилии

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, мужчина разместил в интернете высказывания о насильственной смене власти и причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов.

«Во время обыска у подозреваемого обнаружены граната, пистолеты и рукописные источники со сведениями по проведению терактов», — рассказали в региональном СУ СКР.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Решается вопрос об избрании магнитогорцу меры пресечения.