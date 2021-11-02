В Челябинской области мужчину задержали по подозрению в организации казино

Правоохранители изъяли у него игорное оборудование

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска. Его подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина организовал игорное заведение в нежилом помещении одного из домов города.

«На месте обнаружено компьютерное оборудование. Преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили в СУ СКР по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).

2 марта Калининский районный суд Челябинска начал рассмотрение дела в отношении 23 южноуральцев, обвиняемых в незаконном проведении азартных игр и организации преступного сообщества.

Выяснилось, что обвиняемые установили в нежилых помещениях домов игровое оборудование. Им удалось получить около шести миллионов рублей на игорном бизнесе. Подпольные заведения были открыты по улицам Молодогвардейцев, 38а, Кирова, 62, Сталеваров, 66/1, Салютной, 10 и Братьев Кашириных, 95б.