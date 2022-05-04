В Челябинской области мужчину отправили в СИЗО по обвинению в убийстве хоккеиста

Николая Шарова застрелили из ружья

Брединский районный суд отправил в СИЗО 35-летнего мужчину по обвинению в убийстве 26-летнего игрока местного хоккейного клуба «Колос». Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, Николая Шарова убили в ночь на понедельник, 2 мая. Конфликт развернулся в баре.

«После ссоры обвиняемый ушел в дом за охотничьим ружьем и, вернувшись в бар, выстрелил в потерпевшего. Мужчина скончался», — сообщили в региональном СУ СКР.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).