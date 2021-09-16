В Челябинской области мужчину отправили в СИЗО по обвинению в обмане пенсионерки на 500 тыс. рублей

Житель Волгограда втерся в доверие 81-летней женщины

В Магнитогорске избрали меру пресечения жителю Волгограда, который в июне обманом похитил у 81-летней пенсионерки 500 тысяч рублей. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемый совместно с подельником возле дома по улице Сталеваров в Челябинске подошел к незнакомой пенсионерке и предложил купить у него постельное белье, а после довезти до дома.

В квартире потерпевшей злоумышленники попросили у женщины в долг деньги. Пенсионерка отдала 50 тысяч рублей.

«Мужчины оставили в квартире пакеты с вещами, однако вернулись через два дня и попросили еще денег. Пострадавшая пошла в банк и сняла со своего сберегательного счета еще 450 тысяч рублей», — рассказала помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

После этого обвиняемый и его неустановленный сообщник скрылись.

В отношении жителя Волгограда было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Он был пойман и заключен под стражу.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске 73-летняя пенсионерка по указке мошенников взяла кредит, продала квартиру и перевела злоумышленникам 10,6 миллиона рублей.