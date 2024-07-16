В Челябинской области мужчину отправили в колонию за попытку сбыта партии мефедрона

Виновный был участником преступной группы

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Красноармейский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Свердловской области. Его признали виновным в покушении на сбыт семи килограммов мефедрона (часть 3 статьи 30, часть 5 статья 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Наркотики были обнаружены в тайнике в Красноармейском районе. Суд установил, что мужчина организовал деятельность интернет-магазина, предназначенного для сбыта наркотиков по УрФО.

«Виновному назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима», — прокомментировали в региональном УФСБ.