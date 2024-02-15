Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновным южноуральца в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Его приговорили к одному году лишения свободы и с лишением права пользоваться интернет-ресурсами на два года, сообщает УФСБ России по Челябинской области

«Виновный, являясь модератором радикального ислама, распространял в одной из социальных сетей призывы направленные на воспрепятствование законной деятельности государственных органов, соединенное с насилием либо угрозой его применения», — отметили в ведомстве.
Мужчина призывал к совершению преступлений по политической ненависти или вражды, а также физической расправе с представителями органов власти. Уголовное дело в отношении них расследовано следственным органом УФСБ.