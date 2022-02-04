В Челябинской области мужчину отправили на принудительное лечение после нападения на полицейского

61-летнего жителя Нязепетровска освободили от уголовной ответственности

Нязепетровский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя. По постановлению следственных органов ему назначено принудительное лечение после нападения на участкового полиции. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что летом прошлого года мужчина набросился на прибывшего на вызов соседей участкового. Жильцы вынуждены были обратиться в полицию из-за пьяного дебоша, который устроил страдающий психическим расстройством сосед. Подсудимый набросился на участкового и избил подручными предметами.

В отношении нязепетровца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Решением суда мужчине назначено принудительное лечение в специализированной медицинской организации.