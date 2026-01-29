В Челябинской области мужчину осудят за убийство двух краснокнижных лебедей

Он приготовил птиц на ужин

Тридцатидевятилетнего жителя деревни Ситцева Нязепетровского района обвиняют в убийстве двух лебедей-шипунов. Эти птицы занесены в Красную книгу Челябинской области, и охота на них полностью запрещена, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 26 августа прошлого года мужчина, будучи пьяным, находился на берегу озера Ергалаш. Увидев лебедей, он подплыл к ним на лодке и застрелил из ружья, которое хранил незаконно. После этого он вытащил туши на берег, разделал их с приятелем и съел одну из птиц. Останки другой — закопал.

Ущерб природе от его действий оценили более чем в 14 тысяч рублей. Мужчина вину не признал и ущерб не возместил. Ранее он уже судим за незаконное хранение оружия. Дело направили в районный мировой суд для рассмотрения по существу.