Нязепетровский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной вырубке сосен. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Судом установлено, что предприниматель арендовал земельный участок и в период с 2018 по 2020 год незаконно вырубал сосны для последующей продажи. Ущерб лесному фонду составил около 9,5 миллиона рублей. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права на осуществление деятельности, связанной с заготовкой и переработкой древесины, и эксплуатации лесов», — рассказали в региональной прокуратуре.
Также виновный должен компенсировать ущерб — это 8 миллионов рублей с учетом уже погашенной части.
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