В Челябинской области мужчину осудили за убийство, совершенное девять лет назад

Виновный уже отбывает срок за аналогичное преступление

Троицкий городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве женщины. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«Следствием и судом установлено, что в ночное время 5 августа 2012 года в безлюдном месте в Троицке осужденный в ходе бытовой ссоры убил ранее незнакомую местную женщину, после чего скрылся. В течение продолжительного времени преступление оставалось нераскрытым», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как сообщили в областной прокуратуре, в апреле 2021 года, отбывая 12-летний срок наказания за другое убийство по приговору 2014 года, злоумышленник добровольно написал явку с повинной о совершении преступления.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы в Челябинской области возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в сентябре 1988 года. Задержан подозреваемый в убийстве с особой жестокостью — 83-летний челябинец, когда-то живший в Чебаркуле.