В Челябинской области мужчину осудили за убийство, совершенное 5 лет назад

Потерпевшая все это время числилась без вести пропавшей

Ашинский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю Аши за убийство женщины, совершенное в 2017 году. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В лесу виновный поссорился с женщиной и задушил ее веревкой. После этого тело убитой он сбросил в яму, облил бензином и поджег.

В ходе следствия подсудимый признал вину.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии особого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В Чебаркуле суд вынес приговор пенсионеру за преступление 33-летней давности.

Как ранее сообщал наш сайт, серийному убийце вынесли приговор за преступление 18-летней давности.

