В Челябинской области мужчину осудили за разбойное нападение на почтовое отделение

Мужчина требовал передать ему пенсию, которую он ранее получил

Троицкий городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в разбое. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в июле прошлого года мужчина вооружился ножом и отправился в почтовое отделение. Там он потребовал выдать ему пенсию в размере около 9 тысяч рублей. Кассир ответила, что деньги мужчина уже получал. Тогда подсудимый достал нож, направил его на женщину и, угрожая расправой, потребовал деньги еще раз.

В отношении ранее судимого троичанина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

«Мужчина пояснил, что вину полностью не признает, умысла на разбойное нападение у него не было, он никому не причинил вреда и не угрожал. Свои действия он объяснил тем, что накануне, возможно, употреблял спиртное, а в день нападения он был как в тумане и ему показалось, что он должен получить пенсию», — рассказали в горсуде.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у мужчины четверых малолетних детей, состояние здоровья. Отягчающим обстоятельством стал рецидив.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.