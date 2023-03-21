В Челябинской области мужчину осудили за призывы к экстремизму

У виновного изъяли самодельное оружие

Катав-Ивановский городской суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (статьи 222, 222.1 и 223.1 УК РФ), а также в публичных призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ). Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Мужчина разместил на своей странице в социальной сети материалы, содержащие призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемого задержали летом 2019 года. При обыске в его квартире нашли два самодельных огнестрельных оружия, патроны к ним, холодное оружие и компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

«Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу 110 тысяч рублей», — сообщили в региональном УФСБ.

