В Челябинской области мужчину осудили за попытку сбыта синтетических наркотиков

Виновный действовал в составе преступной группы

Каслинский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 УК РФ, статья 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 25 января, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Виновный был участником преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков через тайники-закладки. Мужчину задержали с крупной партией психостимулятора а-PVP. При обыске в его квартире нашли запрещенные вещества, также он показал оперативникам УФСБ места закладок на территории Свердловской области. Всего изъято более килограмма наркотиков.

«Суд приговорил виновного к 10 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 60 тысяч рублей», — сообщили в региональном УФСБ.