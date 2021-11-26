В Челябинской области мужчину осудили за попытку сбыта 5 кг наркотиков

Виновный объяснил, что на преступление его толкнули тяжелые жизненные обстоятельства

Саткинский городской суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Уфы. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что мужчина получил более 5 килограммов мефедрона в поселке Рудничный Саткинского района. Наркотики он собирался продать в Башкортостане. Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“) группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

«В зале суда обвиняемый мотивировал свой поступок наличием трудных жизненных обстоятельств. У него отсутствовали постоянное место работы и доход», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 100 тысяч рублей.

В момент задержания у подсудимого изъяли 570 тысяч рублей, полученных от преступлений.