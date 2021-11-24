В Челябинской области мужчину осудили за попытку сбыта 3 кг синтетических наркотиков

Дилер оборудовал 110 тайников-закладок

Саткинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Виновный был задержан в апреле. Мужчина намеревался сбыть синтетические наркотики и оборудовал для этого 110 тайников для закладок в разных городах региона.

«При обыске у наркодилера изъято около 3 кг синтетических и растительных наркотических средств, предназначенных к незаконному сбыту», — сообщили в областном УФСБ.

Суд вынес мужчине приговор по части 3 статьи 30, частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.