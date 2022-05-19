В Челябинской области мужчину осудили за попытку сбыта 25 кг мефедрона

Житель Новосибирска планировал сбыть наркотики через тайники‑закладки в разных регионах РФ

Еткульский районный суд вынес приговор мужчине за попытку сбыта 25 килограммов мефедрона. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Судом установлено, что житель Новосибирска приобрел в Челябинской области вещество и планировал сбыть его через интернет-магазин по тайникам-закладкам. Однако его план обогащения разоблачили сотрудники УФСБ.

«Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 35-летней матери двоих детей за хранение и попытку сбыта наркотиков.