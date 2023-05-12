В Челябинской области мужчину осудили за попытку сбыта 1,7 кг мефедрона

Виновный был участником организованной преступной группы

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и незаконное хранение веществ (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ, часть 2 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что виновный в составе преступной группы был причастен к сбыту мефедрона через тайники-закладки.

«Он задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в ноябре 2022 года. При задержании у него изъято 1,7 кг мефедрона. При обыске в месте проживания наркодилера дополнительно обнаружены и изъяты различные синтетические наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта», — рассказали в ведомстве.

Виновного приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.