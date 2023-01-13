В Челябинской области мужчину осудили за попытку сбыта 1,5 кг мефедрона

Виновный ранее привлекался к ответственности за другие преступления

Каслинский городской суд вынес приговор жителю Свердловской области за покушение на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 13 января, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по региону. У него обнаружили 1,5 кг мефедрона. Наркотики подсудимый собирался расфасовать на мелкие партии и сбыть через тайники-закладки.

«Решением суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и штраф 100 тысяч рублей», — сообщили в региональном УФСБ.

Виновный ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу, грабеж и попытку сбыта наркотиков.