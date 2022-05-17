В Челябинской области мужчину осудили за попытку контрабанды военной техники

Виновный получил условный срок

Троицкий районный суд вынес приговор мужчине по факту покушения на контрабанду военной техники. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

«Виновный был задержан в автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ с поличным при попытке перемещения через государственную границу изделий, относящихся к продукции военного назначения, изготовленной на одном из оборонных предприятий региона», — рассказали в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

В прошлом году Курчатовский районный суд города вынес приговор мужчине, который признан виновным в контрабанде военного оборудования.

