Троицкий районный суд вынес приговор мужчине по факту покушения на контрабанду военной техники. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в УФСБ по Челябинской области.
«Виновный был задержан в автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ с поличным при попытке перемещения через государственную границу изделий, относящихся к продукции военного назначения, изготовленной на одном из оборонных предприятий региона», — рассказали в ведомстве.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.
В прошлом году Курчатовский районный суд города вынес приговор мужчине, который признан виновным в контрабанде военного оборудования.