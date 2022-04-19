В Челябинской области мужчину осудили за незаконное хранение оружия

Виновный планировал вывезти пистолет в Тюмень

Сосновский районный суд вынес приговор жителю Республики Саха (Якутия). Он признан виновным в покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия (часть 3 статьи 30, пункты «а», «в» части 3 статьи 222 УК РФ). Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Судом установлено, что пистолет и патроны мужчина хранил в тайнике.

«Оружие он приобрел в интернете и планировал вывезти в Тюменскую область. Довести до конца преступление ему не удалось. Мужчину задержали. Оружие изъяли», — рассказали в региональном УФСБ.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.