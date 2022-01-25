Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении незаконного перемещения через таможенную границу наркотического средства. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина получил из США контрабандное масло каннабиса массой в 35 граммов.
За незаконную пересылку наркотического вещества в крупном размере мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.