В Челябинской области мужчину осудили за контрабанду наркотиков из США

За пересылку масла каннабиса он отправится в колонию строгого режима

Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении незаконного перемещения через таможенную границу наркотического средства. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина получил из США контрабандное масло каннабиса массой в 35 граммов.

За незаконную пересылку наркотического вещества в крупном размере мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.