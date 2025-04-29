В Челябинской области мужчину осудили за хранение оружия

У мужчины нашли боеприпасы и взрывчатку

Житель Челябинской области осужден Варненским районным судом за незаконное изготовление, хранение и переделку огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статья 222 УК РФ). Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в УФСБ по региону.

В феврале этого года сотрудники ведомства провели обыск у фигуранта дела, обнаружив самодельную винтовку, боеприпасы, 600 граммов дымного пороха и инструменты для переделки гражданского оружия в боевое.

Уголовное дело возбуждено и расследовано ГСУ СУ МИВД по Челябинской области.

«Виновному назначено наказание в колонии общего режима сроком на пять лет и пять месяцев», — рассказали в ведомстве.