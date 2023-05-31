Верхнеуральский районный суд вынес приговор 39-летнему мужчине, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Суд установил, что вечером 17 февраля в поселке Дзержинка Верхнеуральского района в доме на двух хозяев произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона. От воспламенения газа обрушился потолок и загорелась квартира. Погиб 13-летний мальчик.
Оказалось, что отец школьника, приехавший в гости с женой и детьми, занес в дом баллон и поставил в раковину под горячую воду. До этого баллон долгое время пролежал в авто.
«Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», — рассказали в региональной прокуратуре.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Согрина против мифов Суперстар