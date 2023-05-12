В Челябинской области мужчину осудили за экстремизм

Виновный организовал собрания запрещенных в России «Свидетелей Иеговы»

Ашинский городской суд вынес приговор организатору собрания религиозной группы «Свидетели Иеговы», деятельность которой признана экстремистской и запрещена Верховным судом РФ. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

«Виновному, несмотря на запрет экстремистской религиозной организации, удалось вовлечь в свою ячейку около двадцати сторонников», — рассказали в ведомстве.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством в работе религиозных организаций, на срок 3 года.