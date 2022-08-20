В Челябинской области мужчину осудили за доведение матери до покушения на самоубийство

Злоумышленник проведет в тюрьме более пяти лет

В Челябинской области осудили жителя Варны, обвиняемого в доведении своей матери до покушения на самоубийство, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В период с июля 2019 года по февраль 2022 года 43-летний мужчина избивал свою мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В феврале этого года женщина после побоев пыталась дважды совершить самоубийство, однако соседи не позволили ей этого сделать и вызвали медиков, которые оказали ей необходимую помощь.

Чесменский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 110 УК РФ («доведение лица до покушения на самоубийство путем жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства»). С учетом того, что злоумышленник ранее был судим за угрозу убийством, незаконное проникновение в жилище и изнасилование, ему назначено 5 лет и 2 месяца тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.