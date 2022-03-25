В Челябинской области мужчину отправили в колонию строгого режима за попытку убийства соседа

Виновный и потерпевший враждовали давно

Чесменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Его признали виновным в покушении на убийство. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В суде установлено, что виновный и его сосед испытывали друг к другу стойкую неприязнь давно. Летом 2019 года мужчины подрались, потасовка переросла в уголовное дело. Подсудимый уговаривал потерпевшего помириться и прекратить уголовное дело, но сосед отказался.

В апреле 2021 года после очередного заседания обвиняемый выстрелил в живот жертве.

«Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил. В июне 2021 года подсудимый осужден по части 1 статьи 115 УК РФ („Умышленное причинение легкого вреда здоровью“) к 200 часам обязательных работ за причинение ранее телесных повреждений потерпевшему», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ („Покушение на убийство“).

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима.