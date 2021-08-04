В Челябинской области мужчину обвинили в убийстве знакомого из ружья

В деле появился еще один фигурант

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Варненского района. Его обвинили в убийстве мужчины. Еще одного местного жителя обвинили в пособничестве в убийстве. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

ЧП случилось 26 июля в одном из частных домов в Варненском районе. Двое мужчин поссорились, после чего один из них ушел из дома. Затем вернулся с другом и застрелил жертву из ружья. Потерпевший скончался на месте.

«Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Он заключен под сражу. Также возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 УК РФ („Пособничество в убийстве“) в отношении еще одного местного жителя. Он отправлен в СИЗО», — рассказали в региональном СУ СКР.

Как ранее писал наш сайт, год назад Челябинский областной суд огласил приговор 49-летнему Азату Зарипову. Бывший главный врач больницы поселка Локомотивного, экс-депутат был признан виновным в убийстве с особой жестокостью. Зарипов застрелил свою супругу из охотничьего ружья. Свидетелями расправы стали двое их маленьких детей.