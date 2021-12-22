В Челябинской области мужчину обвинили в убийстве двух знакомых

Южноуралец находится под стражей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Еманжелинского района. Его обвиняют в убийстве двоих мужчин. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 19 декабря обвиняемый поссорился с двумя своими знакомыми в частном доме поселка Красногорский Еманжелинского района. Мужчина бросился на потерпевших с ножом. Оба скончались.

«В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство двух лиц“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Мужчина заключен под стражу.