В Челябинской области мужчину насмерть сбил пассажирский поезд

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа

На станции Шершни Челябинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.





ЧП случилось накануне вечером, 27 мая. Мужчину смертельно травмировал поезд № 204. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и прокурор.

«Транспортной прокуратурой будет дана оценка техническому состоянию станции на соответствие требованиям федерального законодательства, соблюдению сотрудниками ОАО „РЖД“ требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации поездов», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писал наш сайт, 21 мая на перегоне Чурилово — Межозерная под Челябинском грузовой поезд сбил 40-летнюю женщину.