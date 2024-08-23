В Челябинской области мужчину будут судить за серию краж и мошенничество

Ущерб потерпевшим составил более 400 тысяч рублей

В Чесменский районный суд поступило уголовное дело 29-летнего ранее судимого мужчины. Его обвиняют в мошенничестве и серии краж (статьи 158 УК РФ, 159 УК РФ). Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, в 2021 году мужчина похитил из арендованного частного дома металлические изделия, а из здания строящегося магазина украл аудиотехнику.

Также мужчина обманул двух жительниц района — забрал у потерпевших сломанные телевизоры и взял деньги за ремонт, однако технику не починил и средства не вернул.

«На уловки обвиняемого попались несколько владельцев авто. Он вводил потерпевших в заблуждение тем, что предлагал приобрести их машины в рассрочку, на самом деле не намереваясь рассчитываться за покупки в полном объеме», — рассказали в региональном полицейском главке.

Еще два преступных эпизода мужчина совершил под предлогом обмена одного автомобиля на другой.