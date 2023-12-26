В Челябинской области мужчине вынесли приговор за убийство тещи

Тело погибшей виновный поджег

Уйский районный суд вынес приговор 23-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве тещи (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 19 июня. Мужчина поссорился с тещей, разозлился и задушил ее подушкой. После убийства тело погибшей зять положил в багажник, вывез в поле и поджег. Останки присыпал землей.

«Суд назначил виновному 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске вынесли приговор Павлу Волосову, напавшему на конвоиров после судебного решения об убийстве тещи.