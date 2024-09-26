В Челябинской области мужчине вынесли приговор за разбойные нападения на автозаправки

Второй участник преступления не установлен

Октябрьский районный суд вынес приговор 45-летнему мужчине за разбойные нападения на заправки (статья 162 УК РФ). Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Преступления совершались в апреле и октябре 2012 года. Подсудимый вместе с подельником напал на операторов заправки в Октябрьском, связал потерпевших и, угрожая оружием, похитил более 40 тысяч рублей, а также мобильный телефон одного из потерпевших. Также жертвой разбоя стал сотрудник автозаправки в Кизильском. Там подсудимый похитил более 47 тысяч рублей и мобильный телефон потерпевшего.

«С учетом явки с повинной, возмещения ущерба и активного способствования раскрытию преступления суд назначил виновному наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. С учетом имеющейся судимости за контрабанду и производство наркотических средств, за которые он отбывает наказание с 2014 года, окончательно назначено 15 лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре региона.