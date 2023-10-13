В Челябинской области мужчине вынесли приговор за попытку сбыта 2 кг мефедрона

Виновного задержали в феврале

Каслинский городской суд вынес приговор жителю Свердловской области за попытку сбыта наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Осужденного задержали при перевозке двух килограммов мефедрона, которые он намеревался сбыть на территории региона.

«Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет в колонии строгого режима и штрафу в сумме 80 тысяч рублей», — прокомментировали в региональном УФСБ.